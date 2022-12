NA ŻYWO: Taktyczny ruch Łukaszenki. W ten sposób wywinął się od udziału w wojnie w Ukrainie

06:25 Na czwartkowym posiedzeniu włoska Rada Ministrów jednogłośnie przyjęła dekret o kontynuacji dostaw broni do Ukrainy do 31 grudnia 2023 roku. 06:21 Rosjanie ostrzelali wielopiętrowy budynek we wsi Klugino-Baszkriwka, która jest częścią miasta Czuguów w obwodzie charkowskim - donosi Ukraińska Prawda 06:17 W nocy 2 grudnia Rosjanie zaatakowali miasto Zaporoże, w wyniku czego zapalił się budynek.



Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że przeciwnik wycofuje część jednostek z obwodu zaporoskiego. 06:14 Łukaszenka oskarżył Ukrainę i NATO o zwiększenie liczby prowokacji w pobliżu granicy białorusko-ukraińskiej i powiedział, że Ukraina próbuje wciągnąć siły NATO do wojny. W ten sposób pozostawił białoruskich żołnierzy w kraju i uniknął bezpośredniego zaangażowania w wojnę - twierdzą eksperci ISW. 06:09 Zdaniem analityków Instytutu Badań nad Wojną (ISW), Aleksandr Łukaszenka wypowiada się o zagrożeniu ze strony NATO, aby podkreślić potrzebę ochrony i uniknąć zaangażowania w wojnę na Ukrainie.

Biden nie wyklucza rozmów z Putinem. Postawił jasny warunekCzytaj też:

Nowy gazociąg już działa. Mołdawia uniezależnia się od Rosji