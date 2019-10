Maciej Stuhr odpowiedział prezesowi PiS. Przytoczył słowa Olgi Tokarczuk

– Mieliśmy filmy, książki, różnego rodzaju akcje, które się wpisywały w tę narrację. Że przypomnę choćby taki film jak „Pokłosie”, który przenosił te sprawy z przeszłości w czas teraźniejszy. Niektóre z tych filmów niestety były dobre w sensie artystycznym, ale niszczyły polską reputację – powiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w Sosnowcu.

Na te słowa zareagował Maciej Stuhr, który zagrał w filmie Władysława Pasikowskiego nawiązującego do sprawy pogromu Żydów w Jedwabnem. „Pan Prezes Kaczyński raczył coś wspomnieć o jednym z moich filmów. Ponieważ on i jego nowe elity mają kłopoty z przebrnięciem przez dzieła noblistów, ale za to chętnie czytają moje posty, więc spieszę z pomocą i zacytuję” – napisał aktor nawiązując do wypowiedzi ministra kultury Piotra Glińskiego, który przyznał, że nie doczytał do końca żadnej z książek Olgi Tokarczuk.

Maciej Stuhr przytoczył także słowa naszej noblistki o filmie „Pokłosie”. „Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego, otwartego, jak kraju który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, czy mordercy Żydów. Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy” – stwierdziła pisarka.

„Boże, z jaką ja satysfakcją pójdę na te wybory!” – podsumował swój wpis aktor.

Czytaj także:

Ikea odpowiada na Nobla Tokarczuk. Coś dla Piotra Glińskiego?