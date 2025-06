Tajemnicze zaginięcie młodej kobiety. Policja prowadzi pilne poszukiwania

Mundurowi „prowadzą poszukiwania 27-letniej Natalii Jaworskiej, mieszkanki Tczewa, która 7 czerwca 2025 roku wyszła z domu i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania”.

Funkcjonariusze policji opublikowali fotografie mieszkanki Pomorza i jej rysopis. Ma 27 lat, 170 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, brązowe włosy i niebieskie oczy. Wiadomo też jak ubrana była w dniu zaginięcia – czyli w ubiegłą sobotę. Miała na sobie białą kurtkę z kapturem, szare, dresowe spodnie, białe, sportowe buty. Prawdopodobnie wzięła ze sobą także czarną torbę.



„Z posiadanych informacji wynika, że zaginiona może przebywać na terenie Szczecina” – ustaliły służby.



Tczew. Zaginęła Natalia Jaworska

Mieszkańcy Polski, którzy wiedzą o czymś, co może pomóc w rozwiązaniu sprawy, proszeni są o kontakt ze służbami.

„Wszystkie osoby, które widziały 27-latkę lub mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Tczewie pod numerem telefonu: 47 74 28 222 lub [ogólnopolskim] numerem alarmowym: 112” – wskazuje zespół prasowy KPP.

„Każda informacja może być kluczowa. Zapewniamy anonimowość” – piszą mundurowi.

Pomorze. Kolejne zaginięcie. Jak wyglądają działania policji?

W całej Polsce niemal codziennie dochodzi do wielu zaginięć. Warto znać jednak statystyki policyjne, które nieco uspokajają – wiele z poszukiwanych osób odnajduje się. Choć pierwsze godziny od utraty kontaktu z bliskim są bardzo istotne (szczególnie w przypadku dzieci), to jednak z danych służb wynika, że z każdym dniem szansa na pozytywne zakończenie sprawy rośnie. Nie zmienia to faktu, że należy podejmować pilne i odpowiedzialne działania od samego początku.

Funkcjonariusze przy prowadzeniu poszukiwań korzystają nie tylko z zaawansowanej technologii, do której kiedyś nie mieli dostępu, ale także współpracują z licznymi fundacjami. Korzystają też – jak w tym przypadku – z pomocy internautów. Media społecznościowe pozwalają dotrzeć do każdego zakątka kraju, więc nawet gdy zaginiony(a) oddalą się od miejsca zamieszkania na znaczą odległość, mogą zostać rozpoznani. Warto więc udostępniać policyjne notatki i posty publikowane na Facebooku czy platformie X.

