Prezydent Duda mówił o Tusku i Trumpie. Zapytano go, który z nich jest sympatyczniejszy

Andrzej Duda udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu w programie „Wydarzenia i Opinie” Polsat News. Prezydent mówił m.in. o swoich relacjach z Donaldem Trumpem. – Jesteśmy politycznymi partnerami, bardzo się z tego cieszę – powiedział Andrzej Duda. Dodał, że przesadą jest mówienie o „przyjaźni” między nim, a prezydentem USA. Stwierdził także, że koncepcja Fort Trump wciąż jest rozważana „jeśli chodzi o techniczną stronę” . – Jak twierdzą niektórzy w administracji amerykańskiej, decyzja jest już podjęta – dodał.

Czy prezydent jest z Donaldem Tuskiem na „ty”?

Głowa państwa skomentowała także kwestię słynnego zdjęcia z Białego Domu, przedstawiającego go w pozycji stojącej przy siedzącym Donaldzie Trumpie. Andrzej Duda ocenił, że prezydent USA „jest przede wszystkim pragmatyczny” i skupia się na tym, żeby „sprawa została załatwiona jak najszybciej" . – To porozumienie zostało zawarte na zasadzie: „załatwmy to, miejmy to za sobą” . Nie działaliśmy według ustalonego harmonogramu, kwestia była negocjowana do ostatniej chwili – dodał prezydent.

Pytany o to, kto jest sympatyczniejszy: Donald Trump czy Donald Tusk, Andrzej Duda dyplomatycznie odpowiedział, że ma lepsze relacje z prezydentem USA. Zdradził także, że nie jest z byłym premierem na „ty”, a podczas rozmowy w trakcie posiedzenia ONZ w Nowym Jorku nie rozmawiał z nim o polityce. – Rozmawiałem z panem przewodniczącym, jak dwoje ludzi, którzy spotkali się za granicą w miejscu neutralnym. Usiedliśmy obok siebie, trudno nie rozmawiać – wyjaśnił prezydent.