Kurscy w nietypowy sposób świętowali rocznicę ślubu. Towarzyszył im Kaczyński

18. dzień każdego miesiąca jest dla Jarosława Kaczyńskiego wyjątkowy. To właśnie wtedy przypada miesięcznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Każdego miesiąca prezes PiS w towarzystwie prominentnych działaczy swojej partii udaje się do Krakowa. Nie inaczej było w poniedziałek 18 lipca.

Kto pojawił się na Wawelu?

Na Wawelu Jarosławowi Kaczyńskiemu towarzyszył premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremierzy: Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Piotr Gliński. Do Krakowa zawitali także wicemarszałek Sejmu oraz była premier Beata Szydło. Wśród gości można było dostrzec także prezes TK Julię Przyłębską, która chwaliła się w ostatnim wywiadzie dla portalu Politico, że spotyka się na prywatnych naradach z prezesem PiS. Na Wawelu nie zabrakło również prezesa TVP Jacka Kurskiego oraz jego żony Joanny.

Kurscy świętowali rocznicę ślubu

Jak się okazuje, dla państwa Kurskich był to wyjątkowy dzień. To właśnie 18 lipca przed dwoma laty para wzięła ze sobą ślub. Uroczystość odbyła się w szczególnie ważnym dla katolików sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach. Wśród gości pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński i wielu polityków rządzącej partii. Dla p.o. prezesa TVP był to kolejny ślub kościelny, co wzbudziło spore zainteresowanie wśród komentatorów życia publicznego i internautów. Jacek Kurski z poprzednią żoną rozwiódł się w 2015 roku po ponad 20 latach od zawarcia związku. Ma z nią troje dzieci.

– Ten ślub cudownie zmienił nasze życie, a nasza córka codziennie przypomina nam czym jest miłość. Nawet kiedy budzi nas w nocy, bo znów ząbkuje -3 ząbki naraz! – i nieustannie zajmuje nasz wolny czas – zapewnił prezes TVP w rozmowie z „Super Expressem”. Jacek Kurski nie szczędził także ciepłych słów pod adresem swojej żony. – Jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Nie wyobrażam sobie skutecznej pracy, jako prezesa Telewizji Polskiej, gdyby nie życiowe wsparcie mojej żony. Zgodne małżeństwa mogą naprawdę wiele – dostrzegam to w życiu prywatnym i w polityce – podkreślił Jacek Kurski.

