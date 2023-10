„Melina zamiast dworca”. Tak młodzież terroryzuje mieszkańców miasta

Problem z agresywnymi, czującymi się bezkarnie nastolatkami trwa w Jeleniej Górze od kilku lat. W okolicach dworca PKS zbiera się głównie młodzież szkolna, która po lekcjach zaczyna libacje, trwające często do późnych godzin nocnych.

„Używki, picie alkoholu, bijatyki”

– To niechlubne centrum Jeleniej Góry. To czarny punkt, o którym instytucje zapomniały. Od rana do późnych godzin nocnych dzieje się dużo na tym podwórku. Używki, picie alkoholu, bijatyki – wylicza Dominik Koza, który mieszka w okolicy dworca. – Pijaną młodzież widuje tu codziennie. Gdyby nie pan Janek, który sprząta ten teren, wszędzie byłyby potłuczone butelki i śmieci – dodaje w rozmowie z Uwagą! TVN.

Mieszkający w sąsiedztwie dworca ludzie wielokrotne wzywali na miejsce policję. O sprawie alarmowali też urząd miasta. Bezskutecznie. – Oni [nastolatkowie – red.] nam powiedzieli, że to ich teren. Jak nam się nie podoba to mamy się wyprowadzić. Mówili: my się tu dobrze bawimy, a na was i na policję, którą wezwiecie, mamy wy***ane – opowiada Paweł Szymczyk, który mieszka w okolicy dworca.

Szokujące nagrania z monitoringu

Zmęczeni ciągłymi hałasami mieszkańcy założyli monitoring, aby walczyć z rozwydrzonymi grupami młodzieży. – Pod naszymi oknami robią libacje. Potrafią nas obrażać, odgrażać się. To najgorsze miejsce w Jeleniej Górze. Ludzie się boją. Ostatnio był chłopak, który pokazywał paralizator, zdarzają się kastety. Podczas przeszukań policji znajdywane są noże, a dwa lata temu chłopak miał pistolet – opowiada mieszkaniec okolicy dworca.

– To jest tragedia, co tu się dzieje. W przejściu podziemnym ustawki robili. Dwie dziewczyny walczyły ze sobą tak, że włosy były wyrwane z głowy razem ze skalpem – dodaje taksówkarz z Jeleniej Góry.

Szerokim echem odbiło się pobicie dyspozytora na dworcu PKS. Stało się to po tym, jak mężczyzna odważył się zwrócić uwagę nastolatkom na niewłaściwe zachowanie. – Siedzieli na schodach, jeden z tej grupy podszedł do mnie i uderzył mnie w twarz. Po chwili biegł już drugi chłopak. Przyjechało pogotowie, miałem uszkodzone ucho. Ludzie się boją stać tu na peronie w oczekiwaniu na autobus – opowiada.

Jak sprawę komentuje dyrekcja dworca PKS?

Co robią, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom? – Jaki mamy wpływ na to, jak pasażerowie zachowują się na dworcu? Jeśli były sytuacje niebezpieczne na dworcu, to współpracujemy w tym temacie z policją. Pracownicy dworca nie mają uprawnień, żeby reagować – tłumaczy Konrad Karmelita z PKS Tour Jelenia Góra.

Mieszkańcy okolic dworca wielokrotnie prosili prezydenta miasta Jeleniej Góry, o objęcie niebezpiecznego rejonu nadzorem kamer miejskiego monitoringu. – Systematycznie cały ten rejon obejmujemy monitoringiem. Kamera w przejściu podziemnym dała efekt. Do końca roku będzie też kamera w miejscu, gdzie tej młodzieży zbiera się bardzo dużo – zapewnia Artur Chmielewski z Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Uwaga! TVN: To nie jest dworzec, to jest melina

Kamery monitoringu wielokrotnie zarejestrowały momenty handlu i zażywania narkotyków. – To nie jest dworzec, to jest melina. Nikt nie reaguje. Przyjedzie tu radiowóz, postoi 10 minut i odjeżdża – opowiada jeden z mieszkańców.

O sprawę zapytano policję. – To, że nie widać tam umundurowanych policjantów nie oznacza, że tam nie pracują. Policja dołoży wszelkich starań, żeby to było bezpieczne miejsce – zapewnia Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Po interwencji Uwagi! mieszkańcy poinformowali, że sytuacja poprawiła się. – Ostatnio zrobiło się kolorowo od policji, patrole przyjeżdżają od rana do wieczora. Mamy nadzieję, że tak już pozostanie, a nie będzie to jednorazowa akcja. W końcu wyspałem się normalnie we własnym domu – cieszy się Dominik Koza.

