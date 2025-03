Zaginęła 4-letnia Lena. Siostry odebrały ją z przedszkola, słuch po nich zaginął

O sprawie poinformowano na facebookowym profilu „Zaginieni przed laty”.

We wpisie opublikowanym krótko przed godziną 19 czytamy, że w środę, 26 marca „Lena została odebrana z przedszkola w Rybniku przez kuzynki: 16-letnią Maję Miksę i 13-letnią Laurę Miksę”. Nastolatki są siostrami.

Dziewczyny miały wrócić razem do domu ze szkoły około 14:30. Maja wyszła ze szkoły wcześniej, żeby odebrać młodszą Laurę. Do chwili obecnej nie wróciły do domu, ani nie nawiązały kontaktu z bliskimi. Maja posiada przy sobie dokumenty i telefon.

Zaginęła Lena, Maja i Laura. Opublikowano rysopisy

Na Facebooku opublikowano rysopisy całej trójki.

16-letnia Maja ma 154 centymetry wzrostu, zielone oczy i średniej długości włosy w kolorze ciemnego blondu. Nosi okulary. 13-letnia Laura z kolei jest nieco niższa – mierzy bowiem 150 centymetrów, ma niebieskie oczy i długie blond włosy. Wśród znaków szczególnych wymieniono protezę na prawej nodze.

Najmłodsza z całej trójki, 4-letnia Lena ma około 120 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy i ciemne blond włosy, związane w dwa kucyki. Jak podaje profil „Zaginieni przed laty”, dziewczynka w dniu zaginięcia była ubrana w czarny komplet dresowy z firmy Adidas. Miała przy sobie również różowy plecak z Barbie.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionych dziewcząt proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Rybniku. Sprawę zgłosić można pod numerem telefonu 47 855 72 00.

