Izabela Leszczyna o zmianach w służbie zdrowia, ostatnia szarża Julii Przyłębskiej i jak armie oszczędzają na wojnie. Nowy „Wprost”

„Ustawy nie zmieniają ludzi”. – Relacja pacjent-lekarz to jest właściwie relacja intymna. Podstawą tej relacji musi być zaufanie – mówi Paulinie Sosze-Jakubowskiej w podcaście „Wprost Przeciwnie” Izabela Leszczyna, ministra zdrowia.

„Nie eskalujmy konfliktu, wygaszajmy go”. Nasza okładka jest artystycznym komentarzem do wątku poruszonego w rozmowie z ministrą Leszczyną, dotyczącego samotności dzieci na oddziałach intensywnej terapii. To tylko jeden z problemów w morzu koniecznych do rozwiązania spraw w systemie ochrony zdrowia – apeluje Paulina Socha-Jakubowska.

„Ostatnia szarża Przyłębskiej”. TK w ekspresowym tempie wydał wyrok, przez który Skarb Państwa może stracić miliony. Kilka dni potem Julia Przyłębska zrezygnowała ze stanowiska. Z ustaleń Piotra Barejki i Szymona Krawca wynika, że okolicznościom sprawy przyjrzy się prokuratura.

„Wojna na pomysłowość”. W trosce o budżety armie projektują coraz tańsze w eksploatacji narzędzia zniszczenia. Do gry wchodzą m. in. działa elektromagnetyczne do zwalczania rakiet hipersonicznych i mikrofalowe nadajniki do neutralizacji rojów dronów. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kwity i fajerwerki”. Po majowym weekendzie kampania przed wyborami prezydenckimi nabierze intensywności. Spodziewajmy się fajerwerków i uderzeń dyskredytujących przeciwników – analizuje Eliza Olczyk.

„Kluczem jest narzucanie narracji”. To była najciekawsza z dotychczasowych debat i paradoksalnie najbardziej zyskał na niej Braun – komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Marek Migalski, politolog.

„Migracje wyborców”. – Zauważyłem ciekawą zależność notowań Rafała Trzaskowskiego od liczby wyborców niezdecydowanych – tłumaczy w wywiadzie Elizy Olczyk Andrzej Machowski, analityk sondaży.

„PiS poczuł flow”. – Teraz czuć, że Karol ma flow – opisuje Joannie Miziołek nastroje w sztabie PiS polityk prawicy. I dodaje, że przeszkodą w wygranej może być narastająca w partii arogancja.

„Mistrz równowagi”. W Roku ks. prof. Józefa Tischnera publikujemy wywiad ze słynnym filozofem, w którym zastanawia się nad śmiercią, narodzinami, tańcem i metaforami ludzkiego losu.

„Wyjście z blasku”. Jeżdżą w wyścigach samochodowych, pilotują śmigłowce, śpiewają arie operowe. Szymon Krawiec opisuje, kim są i co robią synowie i córki najbogatszych Polaków.

„Cios w monopol”. KE chce ograniczyć dominację Apple i Mety, a obaj giganci próbują przedstawić nałożone kary jako efekt rozgrywki w ramach ekonomicznego konfliktu między USA i Europą – pisze Michał Urbańczyk.

„Przekłuty balon Trumpa”. 100 dni prezydentury Trumpa to głównie niepewność i chaos. Taka strategia zmienia USA w globalne pośmiewisko i Waszyngton zaczyna zdawać sobie z tego sprawę – pisze Jakub Mielnik.

„Doktryna w szoku”. Ks. prof. Andrzej Kobyliński w wywiadzie Magdaleny Frindt stawia pytanie: „Jak daleko można posunąć się w reformowaniu Kościoła katolickiego, żeby po reformie wciąż pozostał katolicki”.

„Pokolenie toksycznej wątroby”. Prof. Krzysztof Tomasiewicz opowiada Katarzynie Pinkosz o chorych wątrobach Polaków, którym szkodzi m. in. nadużywanie leków i suplementów, energetyków oraz otyłość.

„Melanż po słowiańsku”. O tym, kiedy po raz pierwszy Polak Polakowi nakazał polać mocniejszy trunek, w swojej książce pisze dziennikarz Krzysztof Pyzia.

