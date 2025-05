Szkoła w Chmurze pod ostrzałem. MEN stawia jasną granicę

W Polsce jest blisko 58 tys. osób, które korzystają z możliwości edukacji domowej. Opcja to rozpowszechniła się dzięki Szkole w Chmurze, która skupia niemal połowę dzieci i młodzieży. Zgodnie z przepisami, każdy uczeń, który uczy się w ramach edukacji domowej, musi raz w roku zdać egzaminy stacjonarne w szkole. Ich wynik jest podstawą do wydania świadectwa.

MEN kontra Szkoła w Chmurze. Awantura o egzaminy

Jak się okazuje, w tej kwestii pojawiają się spore kontrowersje. W ubiegłym roku szkolnym Barbara Nowacka przyznała, że wyniki egzaminów ósmoklasisty oraz matur uczniów ze Szkoły w Chmurze budzą duże zaniepokojenie. – Mamy sygnały, że oceny na świadectwach były wyjątkowo wysokie i nijak się nie przekładają na wyniki egzaminów – stwierdziła szefowa MEN i poprosiła kuratorów oświaty o przyjrzenie się sprawie.

Ministra podkreślała, że egzaminy stacjonarne są niezwykle ważne dla uczniów korzystających z edukacji domowej, ponieważ jest to jedyny moment w którym szkoła ma możliwość bezpośredniego zweryfikowania poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i przyswajaniu wiadomości.

Z kolei dyrektorka dydaktyczno-metodyczna Nowatorskich Szkół Małgorzata Płaszewska dodawała, że jest to jedyna opcja na spotkanie ucznia z nauczycielem twarzą w twarz. – Rozumiemy, że dla uczniów to stres, niektórzy mają trudności w kontaktach społecznych i różne szkolne doświadczenia. My jednak pomagamy im przełamywać te bariery. Uważamy wręcz, że egzamin to okazja do uspołecznienia, że sukcesem edukacji domowej jest również to, że dziecko wychodzi z domu – tłumaczyła.

Szkoła w Chmurze odpowiada na zarzuty

Chociaż przepisy nie pozwalają na zdawanie egzaminów online, jak podaje „Gazeta Wyborcza”, uczniowie ze Szkoły w Chmurze nadal mogą zdawać egzaminy zdalnie za pomocą popularnych platform takich jak Zoom czy Google Meet. Jeśli dziecko ma problemy ze zdrowiem, szkoła może nawet wydać zgodę na wyłączenie kamery podczas egzaminu.

– Przepisy regulujące egzaminy klasyfikacyjne nie uległy zmianie. Gdyby MEN życzyło sobie zmiany w tym zakresie, zapewne wydane zostałoby odpowiednie rozporządzenie lub ustawa, które do dziś nie zostały wprowadzone – powiedział Michał Cieśla, rzecznik prasowy Fundacji Szkoła w Chmurze.

Tymczasem mazowiecki wicekurator oświaty Artur Nawrot wystosował pismo do dyrektorów niepublicznych szkół zajmujących się edukacją domową, w którym podkreślił, że „szkoły, które nie przestrzegają przepisów, mogą zostać wykreślone z ewidencji placówek oświatowych”.

