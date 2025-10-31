Tak rozpocznie się listopad. Meteorolodzy odsłaniają karty

Już jutro 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych. Tego dnia wiele osób wyjeżdża, aby zapalić znicze na grobach swoich zmarłych bliskich. Nie ma się więc co dziwić, że pojawiają się pytania o prognozę pogody, która jest ważna nie tylko ze względu na aurę, ale także, jeśli chodzi o warunki, których można spodziewać się na drogach.

Jaka będzie pogoda we Wszystkich Świętych? Nowa prognoza IMGW

Z prognozy, którą opublikował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wynika, że w ciągu dnia należy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego, które okresami może być duże. Wygląda na to, że jedynie w godzinach wieczornych mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich i południowo-zachodnich. Początkowo miejscami silne zamglenie, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 14 stopni w centrum, do 18 stopni na południu i południowym zachodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na terenach podgórskich także porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.

Minimalnie 5 stopni Celsjusza i porywy wiatru do 80 km/h. Prognoza pogody na sobotę

Jak podaje IMGW, w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie duże – i tutaj prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 12 stopni Celsjusza, chłodniej będzie na wschodzie i w kotlinach karpackich około 5-6 stopni.

Wiatr słaby, okresami, zwłaszcza na terenach podgórskich, także umiarkowany i porywisty, lokalnie na południu Podkarpacia w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy do 55 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

