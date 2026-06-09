Polacy popierają nową ustawę. Nawrocki może ją zawetować

Ważą się losy przyjętej przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki zasugerował możliwość weta. – Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa. Jestem strażnikiem konstytucji, a w niej jasno zapisano, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – mówił prezydent.

Sondaż. Polacy popierają ustawę o osobie najbliższej

Jak się okazuje, Polacy mają w tej sprawie inne zdanie niż głowa państwa. Na pytanie „czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej” w badaniu SW Research dla Kampanii Przeciw Homofobii „tak” odpowiedziało 47,8 proc. ankietowanych. Przeciwnych było 14,3 proc. respondentów. Z sondażu wynika również, że 13,8 proc. ankietowanych nie ma zdania, a 24,1 proc. nie słyszało o nowych przepisach.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych na reprezentatywnej próbie 837 dorosłych Polaków w dniach 2–3 czerwca, czyli krótko po tym, jak Sejm przyjął ustawę. Dokument ten zmienia około 200 obowiązujących regulacji, w wielu przypadkach zbliżając prawa osób najbliższych do uprawnień małżonków.

– Około trzy razy więcej obywateli i obywatelek Polski jest za tym, by prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej, niż żeby jej nie podpisywał – komentował Miko Czerwiński z Kampanii Przeciw Homofobii. – Od 25 lat KPH i cała społeczność osób LGBT w Polsce, czyli ponad 2 mln osób, walczą o równe prawa. Ta ustawa jest absolutnym minimum i to bardzo okrojonym w stosunku do pierwotnych założeń dotyczących związków partnerskich – dodał.

W ocenie aktywisty „chodzi nie tylko o godność, ale i bezpieczeństwo par i rodzin jednopłciowych”.

Sondaż. Wyborcy Brauna za ustawą o statusie osoby najbliższej

Wcześniejsze badanie przeprowadzone przez IBRiS dla Polsat News pokazuje zbliżone nastroje społeczne. Za podpisaniem ustawy przez prezydenta opowiedziało się 53 proc. respondentów, natomiast 37,4 proc. było przeciw.

– Mamy do czynienia w zasadzie ze stałym poparciem dla instytucji związków partnerskich, niezależnie od tego, jak formułuje się pytanie w badaniu – ocenił Marcin Duma, prezes IBRiS. Jak podkreślił, „wprowadzenie tej instytucji do polskiego porządku prawnego popiera także część wyborców ugrupowań prawicowych”.

Ekspert wskazuje również na wyniki badań jakościowych. – Przeprowadziliśmy ostatnio falę badań fokusowych, także wśród wyborców Grzegorza Brauna. Z pewnym zaskoczeniem zauważyliśmy, że wielu z nich popiera ustawę o statusie osoby najbliższej, szczególnie że nie dotyczy ona adopcji dzieci, jest o kilka szczebli niżej od instytucji małżeństwa, a nawet dyskutowanych wcześniej związków partnerskich – przyznał.

Jak tłumaczył Marcin Duma, wynika to z przekonania, że „państwo nie powinno ograniczać prawa do samostanowienia, jeśli nie wiąże się to z krzywdą innych ludzi”.

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