Nowe wieści ws. „siedziby widmo” stowarzyszenia Republiki. „Dość zaskakująca informacja”

Ponad miesiąc od rejestracji Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki nadal nie ma podpisanej umowy na wynajem pomieszczeń, w których ma się znajdować jego siedziba – podaje Radio Zet. Jak czytamy dalej, działalność prawicowej stacji i jej nowej struktury budzą duże emocje w Chełmie, bo we wniosku rejestracyjnym wskazano pokoje gościnne przy stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Dyrektor MOSiR Dominik Małys podczas rozmowy na komisji oświaty, kultury i sportu nie był w stanie odpowiedzieć na większość pytań. Przekonywał, że nikt nie konsultował z nim tej decyzji, nie było żadnych zapytań ze strony stacji. Okazuje się, że we wniosku rejestrowym można podać dowolny adres, nie mając umowy – komentuje Marek Sikora, chełmski radny Koalicji Obywatelskiej.

TV Republika szuka siedziby dla stowarzyszenia. 38m2 i czynsz za 969 zł brutto

Radio Zet ustaliło, że o rejestracji organizacji w pomieszczeniach należących do MOSiR-u w Chełmie miały nic nie wiedzieć władze Ośrodka, miasta oraz klubu, który miał tam siedzibę. 1 czerwca szef chełmskiego MOSiR-u w odpowiedzi na pytania wspomnianej redakcji poinformował, że wniosek o przygotowanie projektu umowy najmu pokoi przy ul. I Pułku Szwoleżerów 15a trafił do Ośrodka 21 maja, czyli tydzień po złożeniu wniosku do KRS.

Radio Zet po raz kolejny zwróciło się z pytaniem, na jakich zasadach stowarzyszenie ma wynajmować należące do miasta lokale. „Przygotowany został projekt umowy najmu i jest ona obecnie na etapie podpisywania, MOSiR nie otrzymał jeszcze egzemplarza umowy podpisanego przez Najemcę. Najem ma dotyczyć lokalu składającego się z 2 pokoi o łącznej powierzchni 38m2, zaś miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 969 zł brutto zgodnie z obowiązującym cennikiem komercyjnym bez zastosowania ulg” – przekazała Emilia Cymer z MOSiR w Chełmie.

Nowe informacje ws. siedziby stowarzyszenia Republiki. „To dość zaskakująca informacja”

„Z informacji podanej na stronie Ośrodka, wynika, że w obiekcie znajduje się 16 pokoi – jedno-, dwu- i trzyosobowych. W sumie dostępne są 43 miejsca, a cena najmu na jedną noc waha się od 80 zł za pokój jednoosobowy do 190 zł za pokój trzyosobowy” – podaje Radio Zet.

– Przyznam, że to dość zaskakująca informacja, że likwiduje się miejsca noclegowe, tylko po to, żeby ktoś prowadził komercyjną działalność. Jako radni chcielibyśmy poznać kalkulacje, czy to się opłaci, jakie jest obłożenie pokojów, czy nie można byłoby ich wykorzystać w inny sposób? Dla przykładu w przeszłości część pomieszczeń było przeznaczonych na spotkania seniorów czy stowarzyszeń sportowych. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją – komentuje Marek Sikora.

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