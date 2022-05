NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Nowe informacje z 5 maja

6:24 Dzięki informacjom wywiadowczym dostarczanym przez USA Ukraińcy zabijają rosyjskich generałów - informuje "The New York Times".



twitter.com 6:20 W walkach na Ukrainie zginął ukraiński dziennikarz 36- letni Ołeksandr Machow - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. 6:14 "Jeśli dostaniemy odpowiednią broń od zachodnich sojuszników, jesteśmy w stanie wygrać wojnę z Rosją" - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w rozmowie ze Sky News. 6:13 Wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk potwierdziła przekazywane wcześniej przez Rosjan informacje, że od 5 do 7 maja na terenach zakładów Azowstal w Mariupolu będzie obowiązywało zawieszenie broni, aby można było przeprowadzić ewakuację cywilów.

Rosyjska propaganda wymyśliła absurdalne oskarżenie. „Znaleziono ślady czarnej magii”