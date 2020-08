Ziobro chce wspierać gminy, które podpadły Unii uchwałami anty-LGBT. „Jestem z wami”

Minister Ziobro podczas swojego wystąpienia przekonywał, że odebranie polskim gminom środków unijnych nie jest reakcją na dyskryminujące uchwały, tylko wyrazem antypatii pojedynczych przedstawicieli Wspólnoty. – Nie ulega wątpliwości, że Polska nie jest lubiana przez niektórych polityków europejskich, którzy z duża niechęcią podchodzą do tradycyjnych wartości, które w Polsce są wartością nadal, i są szanowane przez znaczną część społeczeństwa – stwierdził.

Ziobro utworzy wspólny front z Morawieckim?

W dalszej części swojej wypowiedzi szef resortu sprawiedliwości ustawiał się w jednej drużynie z premierem Mateuszem Morawieckim. – Sądzę, że zgodnie oceniamy sytuację, że działania pani Dalli były bezprawne i nieuprawnione. Chcę zwrócić się do premiera, że my nie możemy takich samorządów pozostawiać samych sobie – mówił, odnosząc się do Heleny Dalli, komisarz do spraw równości.

Ziobro: Jestem z wami

– Państwo polskie w słusznej reakcji piętnującej działania KE będzie razem z tymi samorządowcami i mieszkańcami. Dzisiaj mówię też: „Jestem z wami”. Jestem tez obywatelem Tuchowa w tym zakresie, jak i każdej innej gminy w Polsce, która miałaby być prześladowana przez rozgrzane ideologicznie głowy urzędników europejskich – oświadczył.

