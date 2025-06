Tajemnicze zaginięcie kobiety. Bliscy są zaniepokojeni

Niemal każdego dnia w Polsce dochodzi do zaginięć – zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Spora część z nich odnajduje się, co daje ogromną nadzieję bliskim i motywuje do działania wszystkich, którzy dysponują informacjami o poszukiwanych. Każda z nich może być „na wagę złota” i przyczynić się do uratowania czyjegoś zdrowia lub życia.

Tym razem Komenda Powiatowa Policji w Turku (Wielkopolska) poinformowała o zaginięciu starszej kobiety. 63-latka po raz ostatni widziana była kilka dni temu – 31 maja, w godzinach popołudniowych. Bliscy poinformowali mundurowych, że znajdowała się wtedy w miejscowości Wielopole. Niestety „od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z rodziną” – czytamy.

Turek. Zaginęła Teresa Wojciechowska

KPP opublikowała informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu 63-latki. Ma „165 centymetrów wzrostu, normalną budowę ciała, włosy krótkie (w kolorze blond) i zielone oczy”. Co jeszcze wiadomo? „W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę w kolorowe kwiaty, spodnie koloru czarnego i czarne buty” – wskazał zespół prasowy policji w komunikacie z 3 czerwca.

Służby zwracają się do internautów o pomoc w trwających poszukiwaniach. „Każda osoba, która posiada jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu zaginionej proszona jest o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Turku” – apelują. Można dzwonić pod numery telefonów: 47 77 37 200 lub 47 77 37 211. Można też zadzwonić pod ogólnopolski nr. alarmowy – 112.

Wielkopolska. Kolejne zaginięcie. Jak wyglądają działania policji?

W Polsce codziennie dochodzi do wielu zaginięć, ale statystyki policyjne uspokajają – wielu z nich odnajduje się.

Funkcjonariusze przy prowadzeniu poszukiwań mogą korzystać nie tylko z zaawansowanej technologii, do której kiedyś nie mieli dostępu, ale także współpracują z licznymi fundacjami. Korzystają też – jak w tym przypadku – z pomocy internautów.

