Ruszył ponowny proces rodziny K. Bożena Wołowicz: Teraz to wszystko wraca

– Sprawa trwa od lutego 2013 roku do dziś. To już ponad 10 lat. Wyliczyłam, że od początku byłam już 109 razy w różnego rodzaju sądach – mówi Bożena Wołowicz. Historię pani Bożeny dziennikarze programu Uwaga! TVN relacjonują od lat. Kobieta dziesięć lat temu sprzedała sąsiadujący z nią dom właśnie rodzinie K.

Sprawa skierowana do ponownego rozpatrzenia. „Teraz to wszystko wraca”

Nowe sąsiedztwo okazało się początkiem jej koszmaru. Z relacji kobiety wynika, że była bezustannie nękana, grożono jej śmiercią. Po wielu latach batalii sądowej sąsiedzi pani Bożeny zostali skazani na niemal rok więzienia w zawieszeniu. Jednak sąd odwoławczy dopatrzył się błędów proceduralnych i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wszystko zaczyna się więc od początku.

– Dokumentację z sądu wyrzuciłam ze swojego domu do komórki, żeby mi to w najmniejszym stopniu nie przypominało tego koszmaru – mówi pani Bożena. – Teraz to wszystko wraca. To koszmar, bo już trochę odetchnęłam i wydawało mi się, że będzie spokój – dodaje.

Rodzina K. na rozprawę została doprowadzona z aresztu

Jak relacjonuje Uwaga! TVN, od setki poprzednich rozpraw ostatnią odróżniało to, że rodzina K. po raz pierwszy na salę rozpraw dotarła w kajdankach. Od kilku miesięcy lekarka oraz dwójka jej dorosłych dzieci przebywają w areszcie, po tym jak grozili bronią swojemu nowemu sąsiadowi. – Ci łeb odpalę, ty skur*** – usłyszał mężczyzna ze strony rodziny K.

Reporter Uwagi! TVN w dniu rozprawy zapytał Małgorzatę K., czy więzienie skłoniło ją do refleksji. – Do widzenia. Będziecie płacić odszkodowanie i to niemałe. Sp*** – oświadczyła. – Normalni ludzie potrzebują do życia domu, rodziny, przyjaciół, pracy. A im jest potrzebne do życia paliwo, którym jest krzywdzenie, dokuczanie, niszczenie ludzi. Oni wówczas żyją – uważa Bożena Wołowicz.

Kobieta zdecydowała się uciekać przed rodziną K. Wyprowadziła się w inne miejsce i przez długi czas wracała do swojego domu jedynie w asyście policji, na jeden lub dwa dni w tygodniu. Z czasem sprzedała nieruchomość panu Antoniemu, który również skarżył się na nękanie ze strony sąsiadów.

Inni poszkodowani przez rodzinę K.

Poszkodowanych może być dużo więcej. Kilkanaście lat temu problemy z rodziną K. miał też pan Andrzej. Mężczyzna został zaatakowany przed własnym blokiem. – To, co oni wyprawiają, to nie mieści się w głowie – mówi dzisiaj mężczyzna. I dodaje: – W mojej sprawie okazało się, że w chwili popełnienia przestępstwa, i tylko w tej chwili, mieli całkowicie zniesioną poczytalność. Natomiast okazuje się, że na drugi dzień pani doktor może iść do pracy wystawiać lekarstwa i leczyć ludzi.

– Małgorzata K. przez lata uczyła się jak omijać… Wystarczy pisać pisma i na każde pismo trzeba odpowiedzieć. A ktoś, kto jest po drugiej stronie, nie wie, jaka jest sytuacja i wznawia procedurę. I tak oni dokuczali wszystkim i dookoła – wskazuje mężczyzna. W sprawie o pobicie pana Andrzeja sąd uznał niepoczytalność rodziny K.

Jak miała działać rodzina K?

Jak relacjonują dziennikarze Uwagi! TVN, schemat działania rodziny K. jest od lat taki sam. Mają być skłóceni ze wszystkimi ze swojego otoczenia, atakując ich również pośrednio poprzez wysyłanie dziesiątek pism czy donosów do różnych instytucji, aby utrudnić życie. Pismami mają zalewać również policję, prokuraturę czy sądy, paraliżując ich pracę.

– Dla ofiary to jest tortura, bo jeżeli ofiara przez 10 lat ma się po wielokroć spotykać z tymi, którzy ją szykanują, którzy ją dręczą, to trudno tutaj mówić o sprawnym wymiarze sprawiedliwości, trudno mówić o praworządnym państwie – mówi Zbigniew Ćwiąkalski, prawnik, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Większość zawiadomień o groźbach karalnych, czy stalkingu prokuratura przez lata umarzała. Kilka tygodni temu odwołany został prokurator rejonowy z Dębicy. W sądzie natomiast toczy się jeszcze jedna sprawa. Rodzina K. została już w niej skazana na bezwzględne więzienie, ale… sąd najwyższy również dopatrzył się błędów formalnych i również w tym przypadku proces trzeba będzie rozpocząć od nowa.

– Ja do nich mam żal, bo to oni są bezpośrednio przyczyną tego wszystkiego, ale czasami większy żal mam do wymiaru sprawiedliwości, że nie potrafił tego opanować. Gdyby nie ta sytuacja to nigdy bym nie sprzedała swojego domu – kończy pani Bożena.

