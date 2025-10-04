Budda zatrzymany w USA. Służby przygotowują wniosek o ekstradycję do Polski

Kamil Labudda został zatrzymany przez amerykański urząd ds. imigracji i celników (ICE) – poinformował portal kr24.pl. Budda miał usłyszeć zarzuty naruszenia warunków pobytu. Sąd w Nashville ustanowił kaucję w wysokości tysiąca dolarów, dzięki czemu influencer mógł opuścić areszt jeszcze tego samego dnia. Według źródła w polskim konsulacie w Waszyngtonie konsul poinformował o sprawie polskie służby.

– Konsulat monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z władzami amerykańskimi. Kwestia ekstradycji Buddy została przekazana do Ministerstwa Sprawiedliwości – podkreślił dyplomata. Labudda, mimo że formalnie przebywa na wolności w praktyce jest pod specjalnym nadzorem odpowiedników CBŚP. Polskie służby przygotowują dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury wydania influencera do Polski.

Historia Buddy. Po wyjściu z aresztu udał się do USA. Śledztwo polskiej prokuratury trwa

Budda wraz z „Grażynką” i ośmioma innymi osobami zostali zatrzymani na polecenie prokuratury w październiku 2024 r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Powodem było śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Youtuber usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, uszczuplenia należności podatkowych na kwotę ponad 60 milionów złotych oraz organizacji nielegalnych gier hazardowych.

W grudniu 2024 r. Budda wyszedł z aresztu po wpłaceniu dwóch milionów złotych kaucji. Jego dziewczyna zapłaciła z kolei mln zł poręczenia majątkowego. Po opuszczeniu aresztu Kamil Labudda udał się do USA. Śledztwo prokuratury w Polsce nie zostało jeszcze zamknięte. Budda w Stanach Zjednoczonych został zatrzymany za nieprzepisową jazdę. Proces ws. umowy ekstradycyjnej może jednak potrwać miesiące.

