Tajemnicze zaginięcie Polki w Hiszpanii. Pilny apel o pomoc

Krystyna Marcelina Sikorska ma 35 lat. Kobieta była po raz ostatni widziana 11 sierpnia w Madrycie. Bliscy zaginionej przekazali, że po wyjściu z jednego ze szpitali w Madrycie, do którego trafiła z powodu zasłabnięcia, nigdy nie wróciła do hostelu, w którym mieszkała.

Od tego momentu ślad po niej zaginął – nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną ani przyjaciółmi. Rodzina 35-latki apeluje o pilną pomoc w poszukiwaniach. Sprawa została już oficjalnie zgłoszona na policję.

Krystyna Sikorska zaginęła w Hiszpanii. Pilny apel o pomoc

Każdy, kto widział Krystynę Marcelinę Sikorską lub posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca jej pobytu, jest proszony o kontakt z polską policją lub zgłoszenie się pod polski numer alarmowy 112.

Można również wykonać telefon do hiszpańskiej policji na numer 091 lub wypełnić specjalny formularz, który znajduje się na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zajmuje się osobami zaginionymi na Półwyspie Iberyjskim.

Resort w oficjalnej informacji przekazał, że w momencie, gdy widziano ją po raz ostatni, Krystyna Marcelina Sikorska miała na sobie krótkie spodnie w kolorze białym oraz jasnofioletowy top bez rękawów i białe sportowe buty marki New Balance z czarnymi paskami.

Polka jest szczupłej budowy ciała, waży ok 50 kilogramów i ma 165 cm wzrostu. Ma brązowe oczy i włosy w kolorze ciemnego brązu.

„W domu na Krysię czeka 14-miesięczna córeczka, rodzina i przyjaciele” – podkreśliło hiszpańskie ministerstwo.

